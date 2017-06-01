Договор ОСАГО можно будет заключить в электронном виде

Нацкомфинуслуг сделала возможным заключение договоров ОСАГО как в бумажном, так и в электронном виде

Заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в Украине будет происходить как в электронном, так и бумажном виде. Такое решение приняла Нацкомфинуслуг на заседании сегодня, 1 июня.



Регулятор утвердил положение об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.



Министерство юстиции не поддержало при согласовании проекта норму о переходе на единый электронный полис через 12 месяцев после вступления документа. В Минюсте полагают, что таким образом не будут защищены права всех слоев населения.



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