Договор ОСАГО можно будет заключить в электронном виде
Заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в Украине будет происходить как в электронном, так и бумажном виде. Такое решение приняла Нацкомфинуслуг на заседании сегодня, 1 июня.
Регулятор утвердил положение об особенностях заключения договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Министерство юстиции не поддержало при согласовании проекта норму о переходе на единый электронный полис через 12 месяцев после вступления документа. В Минюсте полагают, что таким образом не будут защищены права всех слоев населения.
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