МТСБУ выплатит 15 млн грн по обязательствам компаний-банкротов
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) выплатит 15 млн грн по обязательствам неплатежеспособных страховых компаний Нова, Украина и Скайд. Об этом сообщает FinClub.
Прием заявлений и документов от пострадавших по обязательствам этих страховых компаний осуществлялся по 31 мая текущего года.
В реестр на осуществление возмещений МТСБУ включило обращение 1,17 тыс. пострадавших, которые подали заявления в предусмотренный срок. Общий размер обязательств указанных страховщиков, заявленных в МТСБУ составил около 37 млн грн.
"Поскольку имеющихся в МТСБУ средств от уплаченных указанными страховщиками гарантийных взносов недостаточно для удовлетворения требований потерпевших в полном объеме, то были определены суммы выплат, в пределах которых дирекция может на этом этапе удовлетворить требования потерпевших", - сообщает бюро.
Предельная сумма выплаты по обязательствам комании Нова определена в размере 27 тыс. грн, Скайд - 14 тыс. грн, Украина - 5 тыс. грн.
"Действующее законодательство предусматривает выплаты из фондов МТСБУ в полном объеме только после ликвидации такого страховщика. Предложенные нами изменения в закон, предусматривающие выплаты сразу после начала процедуры банкротства страховой компании, Верховная Рада до сих пор не рассмотрела", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
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