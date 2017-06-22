МТСБУ выплатит 15 млн грн по обязательствам компаний-банкротов

Моторное (транспортное) страховое бюро выплатит 15 млн грн по обязательствам страховых компаний Нова, Украина и Скайд

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) выплатит 15 млн грн по обязательствам неплатежеспособных страховых компаний Нова, Украина и Скайд. Об этом сообщает FinClub.



Прием заявлений и документов от пострадавших по обязательствам этих страховых компаний осуществлялся по 31 мая текущего года.



В реестр на осуществление возмещений МТСБУ включило обращение 1,17 тыс. пострадавших, которые подали заявления в предусмотренный срок. Общий размер обязательств указанных страховщиков, заявленных в МТСБУ составил около 37 млн грн.



"Поскольку имеющихся в МТСБУ средств от уплаченных указанными страховщиками гарантийных взносов недостаточно для удовлетворения требований потерпевших в полном объеме, то были определены суммы выплат, в пределах которых дирекция может на этом этапе удовлетворить требования потерпевших", - сообщает бюро.



Предельная сумма выплаты по обязательствам комании Нова определена в размере 27 тыс. грн, Скайд - 14 тыс. грн, Украина - 5 тыс. грн.



"Действующее законодательство предусматривает выплаты из фондов МТСБУ в полном объеме только после ликвидации такого страховщика. Предложенные нами изменения в закон, предусматривающие выплаты сразу после начала процедуры банкротства страховой компании, Верховная Рада до сих пор не рассмотрела", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.



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