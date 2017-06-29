Крупная российская страховая компания уходит из Украины
29.06.2017 13:14
Российская компания Ингосстрах закрывает представительство в Украине
Российская страховая компания Ингосстрах полностью уходит с украинского рынка. Как сообщают Ведомости, Ингосстрах закрывает свое представительство в Киеве.
Представитель компании отказался называть причину уходы.
У Ингосстраха остаются представительства в Казахстане, Азербайджане, Индии и Китае.
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