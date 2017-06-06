 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.10  26.33   EUR:  29.12  29.68
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Лицензия СК Ренессанс Жизнь на страхование жизни аннулирована

06.06.2017 16:15
Нацкомфинуслуг аннулировала лицензию на добровольное страхование жизни компании Ренессанс Жизнь
Фото: EPA

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) аннулировала лицензию на добровольное страхование жизни компании Ренессанс Жизнь. Как сообщает регулятор, такое решение было принято по заявлению компании 1 июня.

"На основании заявления аннулировать компании Ренессанс Жизнь (Киев) лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), в части проведения добровольного страхования жизни", - гласит сообщение.

Ранее Ренессанс Жизнь передала свой страховой портфель страховой компании Форте Лайф. Реорганизация связана с уходом российских акционеров.

Страховая компания Ренессанс Жизнь основана в 2005 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование, Нацкомфинуслуг
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров