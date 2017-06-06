Лицензия СК Ренессанс Жизнь на страхование жизни аннулирована

Нацкомфинуслуг аннулировала лицензию на добровольное страхование жизни компании Ренессанс Жизнь

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) аннулировала лицензию на добровольное страхование жизни компании Ренессанс Жизнь. Как сообщает регулятор, такое решение было принято по заявлению компании 1 июня.



"На основании заявления аннулировать компании Ренессанс Жизнь (Киев) лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), в части проведения добровольного страхования жизни", - гласит сообщение.



Ранее Ренессанс Жизнь передала свой страховой портфель страховой компании Форте Лайф. Реорганизация связана с уходом российских акционеров.



Страховая компания Ренессанс Жизнь основана в 2005 году.



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