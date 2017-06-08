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Названы страховщики с самой быстрой выплатой ОСАГО

08.06.2017 09:58
Из 54 членов МТСБУ только 23 компании платят быстрее, чем за средние по рынку 106 дней
Фото - iStock/Global Images Ukraine

МТСБУ сообщило, что в среднем по рынку "автогражданки" страховые компании в I квартале 2017 года совершали страховые выплаты через 106 дней после ДТП, пишет FinClub.

Как отмечает издание, с одной стороны, ситуация улучшается, так как в IV квартале 2016-го этот показатель у страховщиков составлял 114 дней с даты ДТП. Но в начале 2017 года почти половина страховщиков стала платить хуже, а у девяти компаний средний срок урегулирования увеличился на 20 и более дней.

Резкое ухудшение произошло у СК Интер-полис - рост на 80 дней (до 185 дней), Киев Ре - на 77 дней (281), Аска - на 64 дня (238), АХА Страхование - на 35 дней (139). Резкое улучшение показателя зафиксировано у компании Украинский страховой стандарт (-307 дней), ДИМ Страхование (-117) и Колоннейд Украина (-55).

Если же смотреть не только на динамику, но и на абсолютное количество дней, то рэнкинг лидеров по скорости выплат будет выглядеть так: на первом месте компания Мотор-Гарант (всего 49 дней), на втором - АСКО-Донбасс Северный (51), замыкает тройку ПЗУ Украина (61).

Среди ТОП-10 компаний по объему собранных премий самые короткие сроки выплат, кроме ПЗУ Украина, также замечены у СГ ТАС (65), Княжа Виенна Иншуранс Групп (74) и Уника (83).

Из 54 членов МТСБУ только 23 компании платят быстрее, чем за средние по рынку 106 дней.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ОСАГО, Страхование
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