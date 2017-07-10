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С экс-главы НАСК Оранта сняты обвинения

10.07.2017 16:18
Суд снял обвинения с Елены Болотовой, экс-руководителя страховой компании Оранта
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Голосеевский районный суд Киева снял с экс-руководителя НАСК Оранта Елены Болотовой обвинение в нанесении страховой компании убытков на $10 млн, которые возникли в результате передачи ее знаков товаров и услуг к ИМГ Интернешнл Холдинг Компани. Об этом пишет FinClub.

ИМГ Интернешнл зарегистрировал товарный знак НАСК Оранта, а также слоган "Оранта оберігає Україну" в октябре 2008 года. После этого ей по договору были переданы права на товарный знак и слоган страховой компании. На момент подписания указанных договоров президентом ИМГ Интернешнл и председателем наблюдательного совета HACK Оранта был Олег Спилка.

Елена Болотова обвинялась в том, что в неустановленное досудебным расследованием время организовала проведение заседания правления HACK Оранта, на котором членами правления было принято решение о передаче исключительных имущественных прав на знаки для товаров и услуг компании ИМГ Интернешнл, подконтрольной членам наблюдательного совета HACK Оранта, за вознаграждение в 5,99 млн грн.

После этого Оранта начала арендовать у компании права на пользование товарными знаками за большую сумму. Как установила Государственная финансовая инспекция в Киеве, Оранта понесла убытки на сумму 64,547 млн грн.

Действия менеджмента квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, которая привела к тяжелым последствиям. Ответственность по этой статье - лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом от 4,25 тыс. до 12,75 тыс. грн

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Оранта, Страхование
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