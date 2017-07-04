ЛСОУ просит отложить подачу отчетности страховщиков
Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) просит Нацкомфинуслуг и Моторное (транспортное) страховое бюро перенести сроки сдачи отчетности страховщиков.
ЛСОУ отмечает, что компании ликвидируют последствия вирусной атаки и работают над разблокировкой пострадавших компьютеров. Подавляющее большинство страховщиков все еще работает в условиях предоставления своим клиентам ограниченного сервиса, отмечает ЛСОУ.
"Учитывая ситуацию, ЛСОУ обращается к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и к Моторному (транспортному) страховому бюро, и отмечает необходимость переноса сроков сдачи отчетности страховщиков", - гласит сообщение.
Лига просит страховщиков до 6 июля дать объективную оценку сроков восстановления потерянных данных в своих компаниях, и предоставить ей профильные предложения.
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