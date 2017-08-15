Руководитель МТСБУ будет меняться каждый месяц

До проведения общего собрания МТСБУ каждый из членов президиума будет выполнять функции президента бюро по месяцу

Президиум Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на сегодняшнем заседании принял отставку президента бюро Юрия Гришана. Как сообщает FinClub, ссылаясь на источники, до проведения общего собрания каждый из членов президиума будет выполнять функции президента в течение месяца.



Очередность будет определяться по алфавиту.



Сегодня в состав президиума бюро входит семь страховых компаний: Арсенал Страхование, АХА Страхование, Галицкая, НАСК Оранта, Провидна, Уника и УСГ.



Первым новым президентом МТСБУ станет председатель правления компании Арсенал Страхование Сергей Авдеев, который приступит к выполнению обязанностей с 1 по 30 сентября.



Общее собрание членов МТСБУ назначено на весну 2018 года.



Президент МТСБУ Юрий Гришан, занимавший эту должность с ноября 2014 года, 8 августа подал заявление о сложении полномочий.



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