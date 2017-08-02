Наличные курсы валют (данные на 14:00)

В среду, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,26 коп до 25,7047 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 34 коп - до 26,2887 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,82 грн, минимальный курс продажи - 25,88 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 5,34 коп - до 30,0847 грн. Средний курс продажи евро вырос на 6,46 коп до 30,6903 грн. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле - за 30,55 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,938 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,376 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,29 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7047 26,2887 0,3938 0,4376 30,0847 30,6903 Медиана 25,7000 25,9500 0,4150 0,4360 30,1000 30,6750

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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