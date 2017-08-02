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Наличные курсы валют (данные на 14:00)

02.08.2017 14:00
В среду, 2 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,26 коп до 25,7047 грн
Фото: Getty Images

Средний курс продажи американской валюты вырос на 34 коп - до 26,2887 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,82 грн, минимальный курс продажи - 25,88 грн.

Средний курс покупки наличного евро вырос на 5,34 коп - до 30,0847 грн. Средний курс продажи евро вырос на 6,46 коп до 30,6903 грн. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле - за 30,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,938 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,376 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,29 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 25,7047  26,2887  0,3938  0,4376  30,0847  30,6903 
Медиана 25,7000  25,9500  0,4150  0,4360  30,1000  30,6750 

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
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