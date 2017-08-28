Страховая компания Тигипко увеличила уставный капитал

Страховая компания ТАС увеличила уставный капитал до 93,3 млн грн

Страховая компания ТАС, принадлежащая Сергею Тигипко, увеличила уставный капитал в два раза, или на 47,01 млн грн - до 93,32 млн грн. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей.



Решение о докапитализации страховой компании было принято на собрании акционеров компании 24 мая. Регистрация об увеличенном уставном капитале произошла в конце августа.



ТАС входит в банковскую группу ТАСкомбанка.



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