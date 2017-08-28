 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Страховая компания Тигипко увеличила уставный капитал

28.08.2017 11:29
Страховая компания ТАС увеличила уставный капитал до 93,3 млн грн
Фото: EPA

Страховая компания ТАС, принадлежащая Сергею Тигипко, увеличила уставный капитал в два раза, или на 47,01 млн грн - до 93,32 млн грн. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Решение о докапитализации страховой компании было принято на собрании акционеров компании 24 мая. Регистрация об увеличенном уставном капитале произошла в конце августа.

ТАС входит в банковскую группу ТАСкомбанка. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Тигипко Сергей, Страхование
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров