Полис ОСАГО имеют 155 тыс. авто с иностранной регистрацией
155 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией имеют страховой полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Это менее 5% от общего количества заключенных договоров.
В МТСБУ подсчитали, что в январе-августе 2017 года 1,09 тыс. водителей автомобилей с иностранными номерами обратились в страховые компании за получением возмещения.
По данным Департамента патрульной полиции, за первое полугодие 2017 года в Украине произошло 4,5 тысяч ДТП с участием водителей транспортных средств с иностранной регистрацией. "То есть застрахованными оказались примерно четверть автомобилей", - уточняет МТСБУ.
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