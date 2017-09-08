Полис ОСАГО имеют 155 тыс. авто с иностранной регистрацией

МТСБУ отмечает, что только четверть автомобилей на еврономерах имеют ОСАГО

155 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией имеют страховой полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.



Это менее 5% от общего количества заключенных договоров.



В МТСБУ подсчитали, что в январе-августе 2017 года 1,09 тыс. водителей автомобилей с иностранными номерами обратились в страховые компании за получением возмещения.



По данным Департамента патрульной полиции, за первое полугодие 2017 года в Украине произошло 4,5 тысяч ДТП с участием водителей транспортных средств с иностранной регистрацией. "То есть застрахованными оказались примерно четверть автомобилей", - уточняет МТСБУ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.