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Глава набсовета ВУСО вышел из состава акционеров компании

27.02.2018 11:10
Александр Шойхеденко продал свои акции страховой компании ВУСО

Глава наблюдательного совета страховой компании ВУСО Александр Шойхеденко вышел из состава акционеров страховщика. Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Шойхеденко владел 26% голосующих акций компании. Еще семь физлиц имеют по 9,99% акций страховщика.

Ранее набсовет ВУСО назначил исполняющим обязанности главы Андрея Артюхова, который занимал должность замглавы по продажам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Страхование
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