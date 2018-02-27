Глава набсовета ВУСО вышел из состава акционеров компании

Александр Шойхеденко продал свои акции страховой компании ВУСО

Глава наблюдательного совета страховой компании ВУСО Александр Шойхеденко вышел из состава акционеров страховщика. Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



Шойхеденко владел 26% голосующих акций компании. Еще семь физлиц имеют по 9,99% акций страховщика.



Ранее набсовет ВУСО назначил исполняющим обязанности главы Андрея Артюхова, который занимал должность замглавы по продажам.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.