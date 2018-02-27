Глава набсовета ВУСО вышел из состава акционеров компании
27.02.2018 11:10
Александр Шойхеденко продал свои акции страховой компании ВУСО
Глава наблюдательного совета страховой компании ВУСО Александр Шойхеденко вышел из состава акционеров страховщика. Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Шойхеденко владел 26% голосующих акций компании. Еще семь физлиц имеют по 9,99% акций страховщика.
Ранее набсовет ВУСО назначил исполняющим обязанности главы Андрея Артюхова, который занимал должность замглавы по продажам.
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