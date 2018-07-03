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03.07.2018, 18:30

МТСБУ исключило страховую компанию Доминанта из членов

МТСБУ исключило страховую компанию Доминанта из членов

Страховое общество Доминанта исключено из членов МТСБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) исключило страховое общество Доминанта из членов бюро. Об этом пишет FinClub.

В бюро отмечают, что со 2 июля компания потеряла право заключать договоры страхования ОСАГО. Все договоры, заключенные страховщиком до прекращения членства в МТСБУ, продолжают действовать до окончания их срока действия.

"Основанием для потери страховщиком статуса ассоциированного члена МТСБУ стала задолженность более двух месяцев по уплате отчислений в фонды МТСБУ", - указывает пресс-служба бюро.

Прекращение членства не освобождает страховщика от исполнения обязательств по заключенным ранее договорам ОСАГО, напоминает МТСБУ.

В начале июня Доминанту лишили всех лицензий. Компания в последнее время была одним из лидеров по количеству поданных в Нацкомфинуслуг и МТСБУ жалоб. У компании "Доминанта" было 32 лицензии.

По данным отраслевого журнала Insurance Top, в прошлом году Доминанта собрала 163,8 млн грн страховых премий (32 место), а выплатила 59,3 млн грн (28 место). По уровню выплат компания занимала 35 позицию.

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Теги: МТСБУ, Доминанта, страхование
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