МТСБУ исключило страховую компанию Доминанта из членов

Страховое общество Доминанта исключено из членов МТСБУ

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Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) исключило страховое общество Доминанта из членов бюро. Об этом пишет FinClub.

В бюро отмечают, что со 2 июля компания потеряла право заключать договоры страхования ОСАГО. Все договоры, заключенные страховщиком до прекращения членства в МТСБУ, продолжают действовать до окончания их срока действия.

"Основанием для потери страховщиком статуса ассоциированного члена МТСБУ стала задолженность более двух месяцев по уплате отчислений в фонды МТСБУ", - указывает пресс-служба бюро.

Прекращение членства не освобождает страховщика от исполнения обязательств по заключенным ранее договорам ОСАГО, напоминает МТСБУ.

В начале июня Доминанту лишили всех лицензий. Компания в последнее время была одним из лидеров по количеству поданных в Нацкомфинуслуг и МТСБУ жалоб. У компании "Доминанта" было 32 лицензии.

По данным отраслевого журнала Insurance Top, в прошлом году Доминанта собрала 163,8 млн грн страховых премий (32 место), а выплатила 59,3 млн грн (28 место). По уровню выплат компания занимала 35 позицию.