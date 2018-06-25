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В центре Одессы произошел взрыв: есть пострадавший - СМИ
25.06.2018, 08:45

СБУ раскрыла схему незаконного страхования россиян

СБУ раскрыла схему незаконного страхования россиян

Сотрудники СБУ выявили группу компаний, которые предоставляли услуги страхования клиентам из России и аннексированного ею Крыма

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний, предоставлявших страховые услуги клиентам из России и аннексированного ею Крыма.

"Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых мусорных ценных бумаг на сумму более 300 млн грн. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на 2 тыс. процентов", - указывает СБУ.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов из России. Операторами колл-центра они устраивали студентов столичных вузов, работавших за символическую оплату без соблюдения требований трудового законодательства.

Во время санкционированных следственных действий в офисе "страховщиков" сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Правоохранители также обнаружили оборудование колл-центра, который обслуживал клиентов из страны-агрессора и Крыма.

Нацкомфинуслуг в настоящее время аннулировала 32 лицензии на предоставление финансовых услуг, в частности, обязательных и добровольных видов страхования, напоминает СБУ.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

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Теги: сбу, страхование, Россия, Крым
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