Страховщик банка Михайловский уходит с рынка

Нацкомфинуслуг приняла решение исключить из Государственного реестра финансовых компаний страховую компанию М-Лайф. Такое решение регулятор принял 14 июня, пишет FinClub.
Страховая компания М-Лайф основана в 2013 году. Конечным бенефициаром является Бесики Кимуцадзе, а до мая 2016 года одним из акционеров страховщика была Эльмира Дорошенко, жена бывшего главы правления банка Михайловский Игоря Дорошенко.
23 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов ввел в Михайловский временную администрацию. Накануне признания банка неплатежеспособным Игорь Дорошенко покинул пост его главы и перешел в Platinum Bank.
Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле Михайловского. Правоохранители расследовали хищение из банка более 2 млрд грн. В том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали непосредственно Дорошенко.
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