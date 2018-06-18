Страховщик банка Михайловский уходит с рынка

Нацкомфинуслуг исключит из реестра М-Лайф - страховую компанию банка Михайловский

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Нацкомфинуслуг приняла решение исключить из Государственного реестра финансовых компаний страховую компанию М-Лайф. Такое решение регулятор принял 14 июня, пишет FinClub.

Страховая компания М-Лайф основана в 2013 году. Конечным бенефициаром является Бесики Кимуцадзе, а до мая 2016 года одним из акционеров страховщика была Эльмира Дорошенко, жена бывшего главы правления банка Михайловский Игоря Дорошенко.

23 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов ввел в Михайловский временную администрацию. Накануне признания банка неплатежеспособным Игорь Дорошенко покинул пост его главы и перешел в Platinum Bank.

Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле Михайловского. Правоохранители расследовали хищение из банка более 2 млрд грн. В том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали непосредственно Дорошенко.