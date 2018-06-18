Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 15:55

Страховщик банка Михайловский уходит с рынка

Страховщик банка Михайловский уходит с рынка

Нацкомфинуслуг исключит из реестра М-Лайф - страховую компанию банка Михайловский

Нацкомфинуслуг приняла решение исключить из Государственного реестра финансовых компаний страховую компанию М-Лайф. Такое решение регулятор принял 14 июня, пишет FinClub.

Страховая компания М-Лайф основана в 2013 году. Конечным бенефициаром является Бесики Кимуцадзе, а до мая 2016 года одним из акционеров страховщика была Эльмира Дорошенко, жена бывшего главы правления банка Михайловский Игоря Дорошенко.

23 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов ввел в Михайловский временную администрацию. Накануне признания банка неплатежеспособным Игорь Дорошенко покинул пост его главы и перешел в Platinum Bank.

Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле Михайловского. Правоохранители расследовали хищение из банка более 2 млрд грн. В том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали непосредственно Дорошенко.

Читайте также

ОВГЗ-революция. Страховые компании уходят из банков 23.02.2018Вирус банкротства. Как уходят страховые компании 21.03.2017
Отправить:
Распечатать:
Теги: страхование, банк Михайловский, М-Лайф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 