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08.06.2018, 18:20

Страховщики в первом квартале привлекли 18,65 млн грн премий

Страховщики в первом квартале привлекли 18,65 млн грн премий

Украинские страховые компании нарастили на треть полученнные премии

Страховые компании Украины в первом квартале собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 18,65 млн грн платежей. Это на 31% больше по сравнению с предыдущим годом (14,23 млн грн), сообщает Нацкомфинуслуг.

Количество заключенных через посредников-резидентов договоров за этот период увеличилось на 55,6% - до 1,17 тыс.

При этом премии по личному страхованию составили 9,7 млн грн, имущественному - 6,9 млн грн, обязательному – 612 тыс. грн, страхованию жизни - 506,5 тыс. грн, страхованию ответственности - 876 тыс. грн.

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Теги: страхование
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