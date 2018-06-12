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12.06.2018, 16:35

У СК Доминанта нет денег для выплат клиентам - СМИ

У СК Доминанта нет денег для выплат клиентам - СМИ

Почти 300 тысяч клиентов СК Доминанта - под угрозой, пишет Экономическая правда

На момент банкротства у страховой компании Доминанта действовали более 287 тысяч полисов, для выплат по которым при несчастном случае у компании нет денег. Об этом пишет ЭП.

Если предположить, что частота наступления страховых случаев по договорам ОСАГО - два страховых случая на сто договоров, то по соответствующим соглашениям наступит или уже наступило 5,57 тыс. страховых случаев, отмечает издание.

По статистике МТСБУ, размер средней выплаты по результатам первого квартала 2018 составляет около 17 тыс грн. Следовательно, сумма обязательств страховщика за этими событиями составит не менее 98 млн грн.

Этих средств у компании уже нет, пишет издание.

По закону, МТСБУ осуществляет возмещение потерпевшим по договорам страховщика после признания его банкротом или ликвидации. На практике же процесс продолжается несколько лет, признают и в самом бюро.

Ранее стало известно, что страховая компания Доминанта потеряла лицензии.

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Теги: страхование
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