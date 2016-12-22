Пенсию по возрасту смогут получать не более 10% украинцев – Рева
В 2025 г. лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту. Об этом сообщил на встрече с представителями Всемирного банка в Украине министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
"Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию, - сообщил министр. - Каждый будущий пенсионер сам для себя определит его, в зависимости от того, как платил взносы ".
Рева отметил, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно, чем в Украине. У нас из 26 млн человек трудоспособного возраста взносы платят всего 10 млн.
У группы разработчиков Минсоцполитки есть два месяца, чтобы выложить для обсуждения компетентными отечественными и зарубежными партнерами наработанные ключевые позиции реформы пенсионной системы.
Руководитель программы Всемирного банка по макроэкономике и преодоления бедности Фарук Кхан отметил, что предложенный окончательный пакет решений должен быть простым, чтобы каждый мог понять, почему он должен платить взносы в государственную систему.
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"Нужно выполнять контракт поколений, - сказал Рева. - Я работаю - плачу взносы, дети работают - платят взносы. Так вот, нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Ведь именно это является главным элементом наличия страхового стажа ".
Также министр отметил, что если сегодня не принять меры и не провести реформу пенсионной системы, то вскоре Пенсионный фонд рухнет.
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