Объем кредитов на утепление, выданных ОСМД, вырос в четыре раза
Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы в текущем году по сравнению с прошлым в 3,6 раза увеличили объем привлечения кредитных средств на утепление многоквартирных домов - до 60 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения (Госэнергоэффективности).
"В 2016 году ОСМД и ЖСК, которые стали участниками правительственной программы по энергоэффективности, привлекли почти 60 млн грн кредитных средств на утепление своих домов, что в 3,6 раз больше, чем в прошлом году. В 2015 году ОСМД использовали на эти цели 16,5 млн грн", - говорится в сообщении.
На сегодня работает 215 программ по "теплым" кредитам на местном уровне. Они позволяют увеличить финансовую поддержку ОСМД в части погашения таких займов. "Наибольшую дополнительную финансовую помощь в размере от 20-55% от суммы "теплого" кредита предоставляют в таких городах: Новоград-Волынский, Краматорск, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Одесса, Мариуполь, Винница, Киев, Львов, Моршин, Чернигов, Ужгород", - уточняет Госэнергоэффективности.
Лидерами по привлечению кредитов для утепления многоквартирных домов являются Волынская, Львовская и Запорожская области.
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