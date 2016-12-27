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Президент одобрил изменения налогообложения ФЛП

27.12.2016 15:54
Порошенко подписал законопроект, который обязует ФЛП второй и третьей групп платить единый социальный взнос в сумме более 704 грн в месяц
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко сегодня, 27 декабря, подписал законопроект N5130, который вносит изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Это следует из сообщения на сайте Верховной Рады.

Согласно новым нормам, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в сумме более 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

При этом первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.

Этот законопроект парламент одобрил 6 декабря.

Вчера вечером президент подписал закон о госбюджете на 2017 год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Налогообложение, Порошенко Петр
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