Президент одобрил изменения налогообложения ФЛП

Порошенко подписал законопроект, который обязует ФЛП второй и третьей групп платить единый социальный взнос в сумме более 704 грн в месяц

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко сегодня, 27 декабря, подписал законопроект N5130, который вносит изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Это следует из сообщения на сайте Верховной Рады.



Согласно новым нормам, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в сумме более 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.



При этом первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц.



Этот законопроект парламент одобрил 6 декабря.



Вчера вечером президент подписал закон о госбюджете на 2017 год.



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ЛIГАБiзнесIнформ

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