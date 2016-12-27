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ПриватБанк увеличил кредитные лимиты для юрлиц

27.12.2016 16:39
Каждому второму корпоративному клиенту с установленным лимитом банк повысит сумму лимита в объеме от 5 до 90%
Фото: EPA

ПриватБанк с сегодняшнего дня, 27 декабря, увеличивает кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Каждому второму клиенту с установленным лимитом банк повышает сумму лимита в объеме от 5 до 90%. Условия использования услуги остаются неизменными.

Общая сумма кредитных лимитов, установленных ПриватБанком на счетах клиентов, составляет около 4 млрд грн, отмечает пресс-служба.

Кредитный лимит устанавливается без залогов при наличии договора поручительства, подписанного руководителем или учредителем предприятия, напоминает ПриватБанк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Кредит
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