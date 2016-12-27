ПриватБанк увеличил кредитные лимиты для юрлиц
ПриватБанк с сегодняшнего дня, 27 декабря, увеличивает кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Каждому второму клиенту с установленным лимитом банк повышает сумму лимита в объеме от 5 до 90%. Условия использования услуги остаются неизменными.
Общая сумма кредитных лимитов, установленных ПриватБанком на счетах клиентов, составляет около 4 млрд грн, отмечает пресс-служба.
Кредитный лимит устанавливается без залогов при наличии договора поручительства, подписанного руководителем или учредителем предприятия, напоминает ПриватБанк.
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