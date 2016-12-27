ПриватБанк увеличил кредитные лимиты для юрлиц

Каждому второму корпоративному клиенту с установленным лимитом банк повысит сумму лимита в объеме от 5 до 90%

ПриватБанк с сегодняшнего дня, 27 декабря, увеличивает кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Каждому второму клиенту с установленным лимитом банк повышает сумму лимита в объеме от 5 до 90%. Условия использования услуги остаются неизменными.



Общая сумма кредитных лимитов, установленных ПриватБанком на счетах клиентов, составляет около 4 млрд грн, отмечает пресс-служба.



Кредитный лимит устанавливается без залогов при наличии договора поручительства, подписанного руководителем или учредителем предприятия, напоминает ПриватБанк.



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