Рева намекнул, что пенсии по возрасту украинцам не нужны
Вопрос повышения или понижения пенсионного возраста в Украине может быть решен после установления жесткой дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа, формирующего доходы Пенсионного фонда. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает УНИАН.
"У нас из 26 миллионов людей работоспособного возраста ЕСВ платят только 10 миллионов. Поэтому прежде чем делать любые манипуляции с пенсионным возрастом, нужно сделать так, чтобы расширить круг людей, которые платят ЕСВ. Пенсия - это не достижение какого-либо возраста. Это то, что человек заработал", - сказал Рева.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина нуждается в срочной и радикальной реформе пенсионной системы, поскольку в стране приблизительно 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда превышает 150 млрд грн.
Представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.
Также сообщалось, что по расчетам Минсоцполитики в Украине к 2025 г. только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9486
-
8153
-
2882
-
2387
-
1860
- За месяц средняя зарплата в Украине выросла на 56 грн 18:23
- Кабмин перераспределил поступления ЕСВ в пользу Пенсионного фонда 17:31
- К закрытию межбанка курс доллара превысил 27 грн, курс евро - 28 17:27
- Кабмин выдаст Фонду гарантирования вкладов 8 млрд грн 17:08
- Гонтарева получила еще 52,6 млн грн от продажи ICU 15:43