Рева намекнул, что пенсии по возрасту украинцам не нужны

Вопрос пенсионной реформы правительство увязывает с дисциплиной по платежам единого социального взноса

Вопрос повышения или понижения пенсионного возраста в Украине может быть решен после установления жесткой дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа, формирующего доходы Пенсионного фонда. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает УНИАН.

"У нас из 26 миллионов людей работоспособного возраста ЕСВ платят только 10 миллионов. Поэтому прежде чем делать любые манипуляции с пенсионным возрастом, нужно сделать так, чтобы расширить круг людей, которые платят ЕСВ. Пенсия - это не достижение какого-либо возраста. Это то, что человек заработал", - сказал Рева.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина нуждается в срочной и радикальной реформе пенсионной системы, поскольку в стране приблизительно 80% пенсионеров живут на минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда превышает 150 млрд грн.

Представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

Также сообщалось, что по расчетам Минсоцполитики в Украине к 2025 г. только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

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