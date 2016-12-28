Кабмин повысил стипендии и изменил порядок их начисления

В первую очередь при начислении будут учитывать успеваемость и социальное положение студентов

Кабинет министров Украины одобрил постановление об академических стипендиях. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

С 2017 г. размер академической стипендии для вузов 3-4 степени аккредитации составит 1100 грн (обычная стипендия) и 1400 грн (повышенная стипендия).

Как уточняет корреспондент ЛІГА.net, для отдельных специальностей, определенных, как востребованные и социально значимые, размер стипендий будет увеличен еще больше. Так, для студентов педагогических вузов, получающих специальности учителей естественно-технических предметов, а также студентов, обучающихся на инженерных факультетах, размер минимальной стипендии установлен на уровне 1400 грн, а повышенной - 2360 грн.

С 2017 г. стипендии будут выплачиваться на рейтинговой основе: в первую очередь будет учитывать успеваемость студентов и их социальное положение.

Кабинет министров также уточнил, какие категории студентов имеют право на получение социальных стипендий. Так, предусмотрено ввести с 1 января 2017 г. выплату социальных стипендий:

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

- лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;

- шахтерам, которые имеют соответствующий стаж подземной работы или стали инвалидами I или II группы или погибли в результате несчастного случая на производстве и их детям;

- лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;

- детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористической операции, боевых действий или вооруженных конфликтов;

- детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

- детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Также было сказано, что в дальнейшем постановление Кабмина может быть изменено и доработано с учетом позиции заинтересованных ведомств.

Напомним, в 2016 г. размер академической стипендии в украинских вузах 3-4 уровня аккредитации составлял 825 грн, повышенной - 930 грн. Размер социальной стипендии для студентов вузов - 1989 грн.

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