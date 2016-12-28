 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.59  27.15   EUR:  27.62  28.50
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кабмин повысил стипендии и изменил порядок их начисления

28.12.2016 15:40
В первую очередь при начислении будут учитывать успеваемость и социальное положение студентов

Кабинет министров Украины одобрил постановление об академических стипендиях. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

С 2017 г. размер академической стипендии для вузов 3-4 степени аккредитации составит 1100 грн (обычная стипендия) и 1400 грн (повышенная стипендия).

Как уточняет корреспондент ЛІГА.net, для отдельных специальностей, определенных, как востребованные и социально значимые, размер стипендий будет увеличен еще больше. Так, для студентов педагогических вузов, получающих специальности учителей естественно-технических предметов, а также студентов, обучающихся на инженерных факультетах, размер минимальной стипендии установлен на уровне 1400 грн, а повышенной - 2360 грн.

С 2017 г. стипендии будут выплачиваться на рейтинговой основе: в первую очередь будет учитывать успеваемость студентов и их социальное положение.

Кабинет министров также уточнил, какие категории студентов имеют право на получение социальных стипендий. Так, предусмотрено ввести с 1 января 2017 г. выплату социальных стипендий:

- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

- лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;

- шахтерам, которые имеют соответствующий стаж подземной работы или стали инвалидами I или II группы или погибли в результате несчастного случая на производстве и их детям;

- лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;

- детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористической операции, боевых действий или вооруженных конфликтов;

- детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

- детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Также было сказано, что в дальнейшем постановление Кабмина может быть изменено и доработано с учетом позиции заинтересованных ведомств.

Напомним, в 2016 г. размер академической стипендии в украинских вузах 3-4 уровня аккредитации составлял 825 грн, повышенной - 930 грн. Размер социальной стипендии для студентов вузов - 1989 грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в TwitterFacebookВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Бюджет
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров