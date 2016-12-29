До 40% украинцев получают минимальную зарплату – Насиров

180 тысяч компаний выплачивают среднюю зарплату размером менее 3200 грн

180 тысяч украинских компаний выплачивают сотрудникам среднюю зарплату в размере менее 3200 грн. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, сообщает УНИАН.

"В стране - 180 тысяч компаний, которые на сегодняшний день выплачивают среднюю зарплату менее чем 3200 гривень", - сказал он.

Также глава ведомства отметил, что из 10,5 миллиона работающих украинцев в этом году 30-40% получали минимальную заработную плату на уровне 2016 г.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.