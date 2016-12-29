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До 40% украинцев получают минимальную зарплату – Насиров

29.12.2016 15:24
180 тысяч компаний выплачивают среднюю зарплату размером менее 3200 грн

180 тысяч украинских компаний выплачивают сотрудникам среднюю зарплату в размере менее 3200 грн. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, сообщает УНИАН.

"В стране - 180 тысяч компаний, которые на сегодняшний день выплачивают среднюю зарплату менее чем 3200 гривень", - сказал он.

Также глава ведомства отметил, что из 10,5 миллиона работающих украинцев в этом году 30-40% получали минимальную заработную плату на уровне 2016 г.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: зарплата, Насиров
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