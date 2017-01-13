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Появился троян, который крадет банковские данные - Киберполиция

13.01.2017 14:18
Киберполиция обнаружила вредоносный троян, который атакует браузер Android и крадет личные данные пользователей
Фото: EPA

Киберполиция обнаружила новый вредоносный банковский троян, направленный на пользователей мобильных телефонов под управлением операционной системы Android.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, вирус распространяется, маскируясь под различные популярные приложения, например, ВКонтакте, ДругВокруг, Одноклассники, Pokemon GO, Telegram, или Subway Surf. Речь идет об их копиях, которые распространяются через неофициальные каталоги.

"Троян крадет базы данных дефолтного браузера Android и браузера Google Chrome, если он установлен. Такие БД содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и иногда даже сохраненные данные банковских карт", - сообщвет Киберполиция.

Троян быстро распространяется. По имеющимся данным, сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тыс. День ото дня их количество увеличивается примерно на 30-40 тыс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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