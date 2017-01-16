1% миллиардеров распоряжается 50,8% мировых доходов - доклад

В собственности восьми богатейших людей мира – около 400 млрд евро, а 3,6 млрд беднейших имеют около 384 млрд евро

Разрыв между богатыми и бедными людьми в мире достиг рекордного уровня: восемь богатейших миллиардеров плнеты обладают богатством, которое превышает состояние 3,6 млрд наименее обеспеченных людей. Об этом идет речь в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, сообщает DW.

Так, в собственности восьми богатейших людей планеты в 2016 г. - около 400 млрд евро, а 3,6 млрд беднейших людей мира имеют в своем распоряжении около 384 млрд евро. А 1% богатейших людей мира распоряжается 50,8% мировых доходов.

В минувшем году в аналогичном докладе Oxfam было установлено, что 62 миллиардера владеют состоянием, которое равнозначно собственности 3,6 млрд беднейших людей.

Oxfam призвала мировых лидеров к реальным шагам для преодоления этой угрожающей тенденции. В организации прогнозируют, что в случае промедления в мире будет расти недовольство неравенством, что, в свою очередь, приведет к еще более кардинальным политическим изменениям, вроде выхода Великобритании из состава Евросоюза и избрание президентом США Дональда Трампа.

"Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем на $2 в день", - отметила исполнительный директор Oxfam Винни Бянима. По ее мнению, такое неравенство и жизнь в нищете сотен миллионов людей приводят к подрыву демократии и к расколу в обществах.

Напомним, ранее сообщалось, что 10% жителей Земли обладают 89% всех мировых активов.

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