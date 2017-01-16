В Украине бессмысленно повышать пенсионный возраст - вице-премьер

Павел Розенко заявляет, что у правительства нет никаких зафиксированных обязательств перед МВФ повышать пенсионный возраст

Кабинет министров Украины, как и другие органы власти, не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает его пресс-служба.



"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими организациями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - сказал Розенко.



"Ведь я просто всем напомню, что повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас, постепенно. И это является следствием той реформы, которую провели в свое время Янукович-Азаров в 2011 г. И, как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда: он по сравнению с 2011 г. существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд грн, то сегодня это более 140 млрд грн дотации бюджета Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился", - отметил вице-премьер-министр.



По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах.



"На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или уплачивают их не в полном объеме", - сказал Розенко.



"Нет и не может в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или платят их в неполном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокими пенсии в стране, где размер легальных зарплат является абсолютно мизерным, потому что пенсия - это производная от зарплаты. Поэтому еще раз вынужден подчеркнуть, что мы надеемся от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 грн - в том числе и серьезного эффекта и дополнительного ресурса в Пенсионный фонд Украины", - подытожил вице-премьер-министр.



Ранее сегодня Экономическая правда опубликовала проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.



Читайте также: Чего ждет МВФ от Украины в 2017 году - проект меморандума



Документ, среди прочего, предусматривает конечный срок принятия закона о пенсионной реформе - конец марта 2017 года. Также, согласно документу, правительство должно постепенно повышать пенсионный возраст: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих категорий пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году.



Напомним, с 1 января 2017 г. в Украине перестали взимать 2% сбор в Пенсионный фонд при покупке наличной валюты.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.