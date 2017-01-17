За два года физлица вывели из банков Украины $11 млрд

Объем вкладов сократился с $26 млрд на начало 2015 года до $16,7 млрд на начало 2016 года и $15 млрд на начало текущего года

За два года из банковской системы физические лица вывели $11 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные результаты работы банков в 2016 году, пишет Экономическая правда.



Исходя из данных, чистые активы банков на конец года составили чуть менее 1,3 трлн грн. В целом в 2016 и 2015 годах этот показатель критически не менялся.



Кредитный портфель банков вырос с 873 млрд грн на 1 января 2015 года до 977 млрд грн в начале 2016 года и 983 млрд грн на 1 января 2017 года.



В долларовом эквиваленте кредитный портфель за два года сократился с $55,3 млрд до $38 млрд, а чистые активы - с $83,5 млрд до $47,8 млрд, соответственно.



На 1 января на счетах банков было 422,3 млрд грн средств физических лиц (депозитов - ред.) против 399,8 млрд грн вкладов физических лиц на 1 января 2016 года и 422,7 млрд грн на 1 января 2015 года.



В пересчете в валюту, по курсу на 1 января соответствующего года, объем вкладов сократился с $26 млрд на начало 2015 года до $16,7 млрд на начало 2016 года и $15 млрд на начало текущего года.



Таким образом, в валютном эквиваленте за два года из банковской системы ушли $11 млрд средств физлиц. Они были выведены за рубеж, хранятся у населения на руках, а также частично потрачены на текущие расходы или недвижимость.



Средства бизнеса в банках в гривне выросли: с 295 млрд грн на 1 января 2015 года, до 348 млрд грн на 1 января 2016 года, и 409,3 млрд грн на 1 января 2017 года.



В валютном эквиваленте этот показатель 1 января 2015 года составлял $18,75 млрд, 1 января 2016 года - $14,5 млрд, и 1 января 2017 года - $15 млрд.



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Информационное агентство

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