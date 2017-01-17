За два года физлица вывели из банков Украины $11 млрд
За два года из банковской системы физические лица вывели $11 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные результаты работы банков в 2016 году, пишет Экономическая правда.
Исходя из данных, чистые активы банков на конец года составили чуть менее 1,3 трлн грн. В целом в 2016 и 2015 годах этот показатель критически не менялся.
Кредитный портфель банков вырос с 873 млрд грн на 1 января 2015 года до 977 млрд грн в начале 2016 года и 983 млрд грн на 1 января 2017 года.
В долларовом эквиваленте кредитный портфель за два года сократился с $55,3 млрд до $38 млрд, а чистые активы - с $83,5 млрд до $47,8 млрд, соответственно.
На 1 января на счетах банков было 422,3 млрд грн средств физических лиц (депозитов - ред.) против 399,8 млрд грн вкладов физических лиц на 1 января 2016 года и 422,7 млрд грн на 1 января 2015 года.
В пересчете в валюту, по курсу на 1 января соответствующего года, объем вкладов сократился с $26 млрд на начало 2015 года до $16,7 млрд на начало 2016 года и $15 млрд на начало текущего года.
Таким образом, в валютном эквиваленте за два года из банковской системы ушли $11 млрд средств физлиц. Они были выведены за рубеж, хранятся у населения на руках, а также частично потрачены на текущие расходы или недвижимость.
Средства бизнеса в банках в гривне выросли: с 295 млрд грн на 1 января 2015 года, до 348 млрд грн на 1 января 2016 года, и 409,3 млрд грн на 1 января 2017 года.
В валютном эквиваленте этот показатель 1 января 2015 года составлял $18,75 млрд, 1 января 2016 года - $14,5 млрд, и 1 января 2017 года - $15 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- За два года физлица вывели из банков Украины $11 млрд 11:54
- В Украине бессмысленно повышать пенсионный возраст - вице-премьер 15:22
- 1% миллиардеров распоряжается 50,8% мировых доходов - доклад 12:55
- Появился троян, который крадет банковские данные - Киберполиция 14:18
- В прошлом году украинцы продали на $2,5 млрд больше, чем купили 13:05
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6070
-
4528
-
3198
-
1616
-
1346