Украина и Швейцария договорились о возврате денег Януковича

Президент Порошенко сообщил, что Украина и Швейцария согласовали график возврата замороженных активов Януковича в Украину

Порошенко в Давосе (фото - facebook.com/petroporoshenko)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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