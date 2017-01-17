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Украина и Швейцария договорились о возврате денег Януковича

17.01.2017 17:14
Президент Порошенко сообщил, что Украина и Швейцария согласовали график возврата замороженных активов Януковича в Украину
Порошенко в Давосе (фото - facebook.com/petroporoshenko)

Украина и Швейцария обозначили график относительно возврата замороженных активов беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам Bloomberg в Давосе. 

"Мы договорились ускорить расследовние преступлений предыдущей власти,… наметили координацию работы министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны скорее привести к соответствующему результату, реституции - возврату этих денег в Украину", - подчеркнул Порошенко. 

За неполные четыре года правления Януковича из Украины было выведено около $40 млрд. По словам министра юстиции Павла Петренко, на сегодняшний день ничего из этих средств не возвращено в Украину.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Янукович Виктор, Порошенко Петр
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