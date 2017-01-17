Украина и Швейцария договорились о возврате денег Януковича
Украина и Швейцария обозначили график относительно возврата замороженных активов беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам Bloomberg в Давосе.
"Мы договорились ускорить расследовние преступлений предыдущей власти,… наметили координацию работы министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны скорее привести к соответствующему результату, реституции - возврату этих денег в Украину", - подчеркнул Порошенко.
За неполные четыре года правления Януковича из Украины было выведено около $40 млрд. По словам министра юстиции Павла Петренко, на сегодняшний день ничего из этих средств не возвращено в Украину.
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