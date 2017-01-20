Реальная зарплата в Украине в 2016 году выросла на 8,8% - Кубив

Средняя номинальная зарплата к декабрю 2016 года выросла до 5,7 тыс. грн

За 11 месяцев 2016 г. реальная заработная плата в Украине выросла на 8,8%. Об этом сегодня, 20 января, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Выросла реальная заработная плата на 8,8%... Средняя номинальная заработная плата штатных работников увеличилась на 23,8%, до 5,7 тыс. грн", - сказал Кубив.

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Вице-премьер также заявил, что правительство с оптимизмом оценивает перспективы украинской экономики в 2017 г., а основными возможными факторами роста в Кабмине считают рост экспорта и приток инвестиций.

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