Против Трампа подали иск за получение дивидендов за рубежом
Вашингтонская некоммерческая организация правозащитников (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW) готовит иск против президента США Дональда Трампа. Как пишет The Hall, правозащитники утверждают, что Трамп получает деньги и ценности от иностранных правительств, чем нарушает Конституцию.
CREW уточняет, что Трамп до вступления в должность не продал свои активы. Тот факт, что новый президент получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела за рубежом, и является нарушением главного закона страны.
Руководство Trump Organization передано двум сыновьям Дональда Трампа - Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.
"Мы надеялись, что президент Трамп предпримет необходимые шаги, чтобы избежать нарушений Конституции прежде, чем займет пост... Нарушения очень серьезные, поэтому мы вынуждены прибегнуть к юридическим действиям", - отмечает CREW.
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