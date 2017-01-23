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Против Трампа подали иск за получение дивидендов за рубежом

23.01.2017 17:25
Вашингтонская организация правозащитников обвиняет Дональда Трампа в нарушении Конституции США
Дональд Трамп (фото - EPA)

Вашингтонская некоммерческая организация правозащитников (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW) готовит иск против президента США Дональда Трампа. Как пишет The Hall, правозащитники утверждают, что Трамп получает деньги и ценности от иностранных правительств, чем нарушает Конституцию.

CREW уточняет, что Трамп до вступления в должность не продал свои активы. Тот факт, что новый президент получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела за рубежом, и является нарушением главного закона страны.

Руководство Trump Organization передано двум сыновьям Дональда Трампа - Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.

"Мы надеялись, что президент Трамп предпримет необходимые шаги, чтобы избежать нарушений Конституции прежде, чем займет пост... Нарушения очень серьезные, поэтому мы вынуждены прибегнуть к юридическим действиям", - отмечает CREW.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, Трамп
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