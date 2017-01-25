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Во Франции ограбили особняк Ротшильда

25.01.2017 11:47
Неизвестные пробрались в дом Эдуарда де Ротшильда и вывезли из него ценности на сумму от 200 до €400 тыс
Эдуард де Ротшильд (фото - edouard-rothschild.com)

Особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда был ограблен в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (восточнее Парижа). Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По имеющимся данным, неизвестные пробрались в особняк и вывезли из него много ценностей. Сумма ущерба может составлять от €200 до €400 тыс.

Эдуард де Ротшильд, представитель французской ветви Ротшильдов, возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцев крупной парижской газеты Liberation.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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