Во Франции ограбили особняк Ротшильда
Особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда был ограблен в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (восточнее Парижа). Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
По имеющимся данным, неизвестные пробрались в особняк и вывезли из него много ценностей. Сумма ущерба может составлять от €200 до €400 тыс.
Эдуард де Ротшильд, представитель французской ветви Ротшильдов, возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцев крупной парижской газеты Liberation.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Во Франции ограбили особняк Ротшильда 11:47
- Против Трампа подали иск за получение дивидендов за рубежом 17:25
- Реальная зарплата в Украине в 2016 году выросла на 8,8% - Кубив 13:24
- Украина и Швейцария договорились о возврате денег Януковича 17:14
- За два года физлица вывели из банков Украины $11 млрд 11:54
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
2837
-
1421
-
- Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Форум 13:21
- Ценные бумаги ПриватБанка вернулись в обращение 13:00
- НБУ: Банки должны более активно работать с кредитными рисками 12:47
- Котировки доллара на межбанке опустились до 27,20/27,23 12:25
- МВФ не будет рассматривать украинский вопрос в январе 12:08