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В январе налогоплательщики выплатили 22,4 млрд грн НДС

25.01.2017 15:25
В январе налогоплательщики выплатили 22,4 млрд грн НДС
Фото: пресс-служба НБУ

Налогоплательщики в январе 2017 года задекларировали к уплате 22,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Как сообщает Государственная фискальная служба на официальном сайте, это на 71% превышает показатель января 2016 года и является наибольшим показателем за всю историю администрирования НДС.

Глава ГФС Роман Насиров напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в декабре минувшего года и составлял 16,6 млрд грн, а в среднемесячное начисление в 2016 году составляло 12,3 млрд грн против 9,5 млрд грн в 2015 году.

Согласно госбюджету на 2017 год, поступления НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом бюджетного возмещения) запланированы в объеме 80,34 млрд грн, от ввезенных в страну - 212,76 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, НДС, Налогообложение, ГФС
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