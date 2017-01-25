В январе налогоплательщики выплатили 22,4 млрд грн НДС

Налогоплательщики в январе 2017 года задекларировали к уплате 22,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Как сообщает Государственная фискальная служба на официальном сайте, это на 71% превышает показатель января 2016 года и является наибольшим показателем за всю историю администрирования НДС.



Глава ГФС Роман Насиров напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в декабре минувшего года и составлял 16,6 млрд грн, а в среднемесячное начисление в 2016 году составляло 12,3 млрд грн против 9,5 млрд грн в 2015 году.



Согласно госбюджету на 2017 год, поступления НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом бюджетного возмещения) запланированы в объеме 80,34 млрд грн, от ввезенных в страну - 212,76 млрд грн.



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