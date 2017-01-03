ФГВФЛ будет выплачивать компенсации физлицам-предпринимателям

С начала года изменились правила выплаты компенсаций вкладчкам банков-банкротов

С наступлением 2017 года поменялся подход Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к выплате компенсации депозитов в обанкротившихся банках. До сих пор на возврат средств могли рассчитывать исключительно физлица, но теперь к ним добавили еще и физлиц-предпринимателей (ФЛП), напоминает FinClub.



Теперь в банках, которые обанкротятся после 1 января 2017 года, ФЛП будут возмещать с их предпринимательских счетов столько же, сколько и физлицам, - в пределах 200 тыс грн.



В Государственной фискальной службе сообщают, что в Украине зарегистрировано порядка 2,1 млн ФЛП. По данным банков-участников ФГВФЛ, только около миллиона таких бизнесменов хранят деньги в банках. Средний размер их вклада составляет 12 189 грн, что на четверть больше, чем у физлиц. Общий объем средств, которые физлица-СПД доверили банковской системе, составляет 13,393 млрд грн.



За 2014-2016 годы ФГВФЛ вернул клиентам банков-банкротов более 80 млрд грн. Эту сумму получили только физлица.



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