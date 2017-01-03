 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.88  27.53   EUR:  27.92  28.90
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ФГВФЛ будет выплачивать компенсации физлицам-предпринимателям

03.01.2017 11:32
С начала года изменились правила выплаты компенсаций вкладчкам банков-банкротов
Фото: EPA

С наступлением 2017 года поменялся подход Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к выплате компенсации депозитов в обанкротившихся банках. До сих пор на возврат средств могли рассчитывать исключительно физлица, но теперь к ним добавили еще и физлиц-предпринимателей (ФЛП), напоминает FinClub.

Теперь в банках, которые обанкротятся после 1 января 2017 года, ФЛП будут возмещать с их предпринимательских счетов столько же, сколько и физлицам, - в пределах 200 тыс грн.

В Государственной фискальной службе сообщают, что в Украине зарегистрировано порядка 2,1 млн ФЛП. По данным банков-участников ФГВФЛ, только около миллиона таких бизнесменов хранят деньги в банках. Средний размер их вклада составляет 12 189 грн, что на четверть больше, чем у физлиц. Общий объем средств, которые физлица-СПД доверили банковской системе, составляет 13,393 млрд грн.

За 2014-2016 годы ФГВФЛ вернул клиентам банков-банкротов более 80 млрд грн. Эту сумму получили только физлица.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров