ФГВФЛ будет выплачивать компенсации физлицам-предпринимателям
С наступлением 2017 года поменялся подход Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к выплате компенсации депозитов в обанкротившихся банках. До сих пор на возврат средств могли рассчитывать исключительно физлица, но теперь к ним добавили еще и физлиц-предпринимателей (ФЛП), напоминает FinClub.
Теперь в банках, которые обанкротятся после 1 января 2017 года, ФЛП будут возмещать с их предпринимательских счетов столько же, сколько и физлицам, - в пределах 200 тыс грн.
В Государственной фискальной службе сообщают, что в Украине зарегистрировано порядка 2,1 млн ФЛП. По данным банков-участников ФГВФЛ, только около миллиона таких бизнесменов хранят деньги в банках. Средний размер их вклада составляет 12 189 грн, что на четверть больше, чем у физлиц. Общий объем средств, которые физлица-СПД доверили банковской системе, составляет 13,393 млрд грн.
За 2014-2016 годы ФГВФЛ вернул клиентам банков-банкротов более 80 млрд грн. Эту сумму получили только физлица.
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