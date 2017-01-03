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НБУ снизил лимит наличных расчетов до 50 тыс грн

03.01.2017 13:05
Нацбанк установил для физлиц предельную сумму наличных расчетов на уровне 50 тыс грн
Фото: пресс-служба НБУ

Предельная сумма расчетов наличными с участием физических лиц с 4 января составит 50 тыс грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на своей странице в Facebook.

До сих пор лимит наличных расчетов для физлиц составлял 150 тыс грн.

Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

"Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме", - отмечает НБУ.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предпринимателей между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, наличные расчеты
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