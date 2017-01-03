Пенсионный сбор 2% при покупки валюты утратил силу
Норма о двухпроцентром пенсионном сборе с операций по покупке наличной валюты утратила силу с 1 января 2017 года. Об этом напоминает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"Статья об отмене двухпроцентного сбора вступила в силу. С 1 января он не взимается", - говорится в сообщении НБУ.
Верховная Рада отменила этот сбор 20 декабря, приняв законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Документ был опубликован 31 декабря.
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