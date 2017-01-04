Вступил в силу новый порядок начисления стипендий
Правительство своим постановлением N1050 от 28 декабря разработало новый алгоритм начисления стипендий. Документ вступил в силу 1 января.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, в бюджете-2017 стипендиальный фонд увеличат на 580 млн грн - до почти 6 млрд грн.
Постановление N1050 определяет, что академические стипендии назначаются согласно рейтингу успеваемости, который складывается из знаний студента в течение последнего учебного семестра по каждому факультету, курса, специальности. При этом составляющая успешности в рейтинге составляет не менее 90% рейтингового балла. Процедура определения рейтинговых баллов определяется учебным заведением.
В состав комиссии, которая решает вопрос назначения стипендий студентам высших учебных заведений, входят не менее 50% представителей студенческого самоуправления и профсоюзных организаций студентов и аспирантов.
Стипендии студентов, которые займут высокие рейтинговые позиции, увеличиваются на 45%.
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