Вступил в силу новый порядок начисления стипендий

Правительство постановлением N1050 разработало новый алгоритм начисления стипендий

Правительство своим постановлением N1050 от 28 декабря разработало новый алгоритм начисления стипендий. Документ вступил в силу 1 января.



Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, в бюджете-2017 стипендиальный фонд увеличат на 580 млн грн - до почти 6 млрд грн.



Постановление N1050 определяет, что академические стипендии назначаются согласно рейтингу успеваемости, который складывается из знаний студента в течение последнего учебного семестра по каждому факультету, курса, специальности. При этом составляющая успешности в рейтинге составляет не менее 90% рейтингового балла. Процедура определения рейтинговых баллов определяется учебным заведением.



В состав комиссии, которая решает вопрос назначения стипендий студентам высших учебных заведений, входят не менее 50% представителей студенческого самоуправления и профсоюзных организаций студентов и аспирантов.



Стипендии студентов, которые займут высокие рейтинговые позиции, увеличиваются на 45%.

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