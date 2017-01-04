С начала программы банки выдали "теплые" кредиты 629 ОСМД

С момента запуска соответствующей программы 629 ОСМД получили "теплые" кредиты на 77,5 млн грн

Украинские банки с начала реализации государственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе выдали кредиты 629 объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на общую сумму 77,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.



По ее данным, правительственной программой по энергоэффективности воспользовалось 629 ОСМД, а это около 50 тыс семей. Всего ОСМД привлекли 77,5 млн грн кредитных средств на проведение различных мероприятий по энергосбережению: утепление фасадов, подвалов, чердаков, кровель, фундамента, устройство индивидуальных тепловых пунктов, установка приборов учета, замена окон и дверей, модернизация освещения в подъездах и прочее.



Наиболее активно занимаются энергосбережением ОСМД в Днепропетровской области, отмечает Госэнергоэффективности. При этом наибольшую сумму средств на энергоэффективные мероприятия (16,62 млн грн) привлекли ОСМД в Волынской области.



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