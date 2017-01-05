Ограничение наличных расчетов выведет из тени 2% экономики – МЭРТ
Решение Национального банка Украины о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня положительно повлияет на процесс детенизации экономики. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Министерства экономического развития и торговли, сообщает пресс-служба министерства.
"Детенизация будет происходить вследствие уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя", - сказано в сообщении.
Вышесказанное также отразится на результатах расчета уровня теневой экономики по монетарному методу. Как известно, монетарный метод базируется на предположении, что при осуществлении субъектами хозяйствования и населением незарегистрированной экономической деятельности расчеты за товары, работы и услуги производятся с использованием наличных денег. Так, после введения ограничения возможное уменьшение уровня теневой экономики на начальном этапе оценивается в пределах около 4%, что при прочих равных условиях снизит интегральный показатель теневой экономики приблизительно на 2%.
По словам первый вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, решение не затронет интересы простых людей, "поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тыс. грн".
Напомним, что по подсчетам Минэкономразвития, в I полугодии 2016 г. уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4% меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 г.
Как известно, с 4 января 2017 г. Национальный банк установил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц в 50 тыс. грн.
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