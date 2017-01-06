Как оплатить покупки дороже 50 тыс. грн: инфографика
Национальный банк Украины разъяснил особенности совершения наличных расчетов физическими лицами при ограничении их суммы в 50 тыс. грн. Соответствующая информация опубликована на сайте НБУ.
В Нацбанке отмечают, что безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.
Расчет между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), стоимость которого превышает 50 тыс. гривен, должен осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий счет. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юридического лица, физического лица - предпринимателя - получателя средств.
При этом, если сумма платежа составит, к примеру, 70 тыс. грн, то постановление НБУ не предусматривает возможность оплатить 50 тыс. наличными деньгами, а 20 тыс. - в безналичной форме.
Больше информации читайте здесь.
Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли спрогнозировало, что решение НБУ о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня позволит вывести из тени до 2% экономики Украины.
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