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Как оплатить покупки дороже 50 тыс. грн: инфографика

06.01.2017 16:02
НБУ не разрешает оплатить часть крупной покупки наличными, а часть – по безналу

Национальный банк Украины разъяснил особенности совершения наличных расчетов физическими лицами при ограничении их суммы в 50 тыс. грн. Соответствующая информация опубликована на сайте НБУ.

В Нацбанке отмечают, что безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Расчет между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), стоимость которого превышает 50 тыс. гривен, должен осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий счет. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юридического лица, физического лица - предпринимателя - получателя средств.

При этом, если сумма платежа составит, к примеру, 70 тыс. грн, то постановление НБУ не предусматривает возможность оплатить 50 тыс. наличными деньгами, а 20 тыс. - в безналичной форме.


Больше информации читайте здесь.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли спрогнозировало, что решение НБУ о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня позволит вывести из тени до 2% экономики Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, наличные расчеты
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