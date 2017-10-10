Суд потребовал у Ощадбанка данные о деньгах Януковича на счетах

Печерский районный суд затребовал у Ощадбанка информацию о средствах Януковича на счетах по состоянию на конец прошлого года

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Печерский районный суд Киева потребовал у государственного Ощадбанка информацию о средствах беглого экс-диктатора Виктора Януковича на счетах банка по состоянию на 10 ноября 2016 года. Об этом говорится в решении суда N757/11361/17-ц от 26 сентября.



10 апреля суд открыл производство по иску Януковича к председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному.



Янукович обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Ощадбанку и Киевскому институту проблем управления им. Горшенина.



Ранее председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный сообщил, что на счетах банка лежат более 1,15 млрд грн Януковича. Последний требовал опровергнуть эту информацию.



Суд решил потребовать у Ощадбанка, информацию о сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах Януковича и о стоимости ценных бумаг, приобретенных и/или которые хранятся по его поручению в банке.



Ранее суд обязал Ощадбанк обнародовать сумму денежных средств на счетах Януковича.



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ЛIГАБiзнесIнформ

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