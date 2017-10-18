Правлению НБУ значительно повысили зарплаты - СМИ

Членам правления Национального банка недавно существенно повысили зарплаты

Членам правления Национального банка Украины (НБУ) существенно повысили зарплаты. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на свои источники.



Прежде всего речь о заместителях председателя НБУ Валерии Гонтаревой, которая сама уже пять месяцев находится в отпуске. Это видно из деклараций чиновников, которые они по закону обязаны внести в октябре.



Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше - 241 тысячу грн. Дмитрий Сологуб получил в сентябре на 107 тыс. грн больше, чем в августе. Роман Борисенко и Катерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тыс. грн, а Олег Чурий - на 6 тыс. грн меньше.

Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тыс. грн, однако Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому улучшенную зарплату получить не успела.

Вероятнее всего, эту сумму будет получать ее нынешний первый заместитель Яков Смолий, который претендует на должность главы Нацбанка.

В пресс-службе НБУ объяснили, что зарплаты правления не повышались годами, и теперь их действительно решили приблизить к рыночным.

По данным Госстата, средняя зарплата в финансовом секторе в августе составляла чуть больше 13 тыс. грн.

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