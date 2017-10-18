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Сорос передал большую часть состояния собственному фонду

18.10.2017 13:23
Джордж Сорос передал $18 млрд благотворительному фонду Открытое общество
Джордж Сорос (фото - EPA)

Один из богатейших людей мира Джордж Сорос передал большую часть свое состояния, а именно $18 млрд, основанной им благотворительной организации Открытое общество, превратив ее в одну из крупнейших подобных организаций в мире. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это превращает Открытое общество во вторую по размеру капитала благотворительную структуру в США после фонда имени Билла и Мелинды Гейтс, который располагает примерно $40 млрд. "Открытое общество" финансирует помощь беженцам, усилия в области развития общественного здравоохранения, поддерживает правозащитные организации, помогает в проведении экономических реформ. Фонд работает в нескольких десятках стран, ежегодно жертвуя около миллиарда долларов.

Как сообщил фонд Сороса, никаких ближайших планов расширения деятельности у него нет. Капиталом фонда, как и прежде, будет управлять финансовая фирма самого Джорджа Сороса.

Первое зарубежное отделение фонда Сороса открылось в 1984 году в стране, где родился будущий филантроп, - Венгрии, однако, в последнее время его отношения с правительством в Будапеште резко осложнились.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сорос
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