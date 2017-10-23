Минфин предлагает монетизировать субсидии в три этапа

Министерство финансов Украины разработало проект монетизации субсидий по оплате услуг ЖКХ

Министерство финансов Украины разработало проект монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, согласно которому предлагается начислять субсидии не по социальным нормам, а по фактическому объему потребленных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Минфин предлагает проводить расчет субсидий прямо в Госказначействе, в то время как на данный момент расчет производится после подписания общего протокольного решения всеми сторонами.



Согласно проекту, предлагается установить четкие сроки проведения расчетов по субсидиям до 24 числа месяца. Также предлагается разрешить исполнителям услуг самостоятельный выбор поставщика энергоносителей и расчет "живыми средствами" от субсидий вместо привязки исполнителей услуг к НАК Нафтогаз Украины через клиринговые расчеты по субсидиям.



Пресс-служба уточняет, что, согласно проекту, монетизация будет происходить в три этапа. На первом этапе будет проводиться монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий, предоставляющих услуги, на втором - подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств, на третьем - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.