В Украине возобновился рост реальной заработной платы

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2017 года составила 7351 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2017 г. по сравнению с августом увеличилась на 3,3%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. выросла на 37,2% - до 7351 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Реальная заработная плата в сентябре 2017 г. по сравнению с августом 2017 г. увеличилась на 1,3%, а по сравнению с августом 2016 г. увеличилась на 17,3%.

Ранее сообщалось, что в августе 2017 г. средняя заработная плата составила 7114 грн., и по сравнению с июлем реальная зарплата уменьшилась на 3%, а относительно августа прошлого года - выросла на 17,2%.

Данные приводятся без учета временного оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

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