Налоговое законодательство нарушают 60% работодателей – ГФС

Госфискальная служба в ходе проверок обнаружила нарушения налогового законодательства у 60% работодателей

В течение января-сентября 2017 г. органы Государственной фискальной службы, проверяя субъекты хозяйствования, которые выплачивали зарплату и другие доходы физлицам, обнаружили нарушения налогового законодательства у 60% проверенных плательщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГФС

В бюджеты доначислено свыше 518 млн грн. налога на доходы физлиц, почти 106 млн грн единого взноса и около 27 млн грн военного сбора.

За три квартала 2017 г. было выявлено три тысячи наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

В органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета с 1 января 2018 г. в Украине предлагается установить минимальную зарплату на уровне 3723 грн.

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