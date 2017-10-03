Социальная пенсия в Украине может увеличиться до 1 370 грн
В результате принятия пенсионной реформы социальная пенсия в Украине увеличится почти на 423 грн и составит 1,37 тыс. грн. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.
Справка. Социальная пенсия - это государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, которая выплачивается гражданам, признанным нетрудоспособными, которые вследствие каких-либо причин не имеют права на страховую пенсию.
"Много лет почти миллион наших граждан, если они не имели надлежащего стажа или же по другим причинам, получали пенсию 940 грн, а этим законом она меняется почти на 423 грн. Они будут получать не меньше 1373 грн", - уточнила Денисова.
С 1 октября, согласно законопроекту, произойдет осовременивание размера пенсий, исходя из заработной платы (более 3764 грн). По словам Денисовой, это почти в три раза больше, чем было.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября может вырасти до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее.
Ранее сообщалось, что минимальная гарантированная пенсия в Украине, в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой, увеличится на 11% и составит 1452 грн.
Читайте также: Законопроект о пенсионной реформе доработали: основные параметры
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. В ближайшее время ожидается его рассмотрение во втором чтении.
Читайте также: В Минсоцполитики пояснили, что будет с работающими пенсионерами
Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.
Читайте также: Кабмин одобрил проект пенсионной реформы: презентация
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Социальная пенсия в Украине может увеличиться до 1 370 грн 15:29
- Украинским вкладчикам Сбербанка СССР должны 107,6 млрд грн 18:36
- При расчете субсидий будут учитываться доходы за I-II кварталы 12:46
- После реформы минимальная пенсия вырастет до 1 450 грн 15:12
- НБУ: Украинцы вывели за границу $1,5 млн 14:16
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus