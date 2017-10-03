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Социальная пенсия в Украине может увеличиться до 1 370 грн

03.10.2017 15:29
По словам главы перламентского комитета Людмилы Денисовой, принятия пенсионной реформы социальная пенсия может вырасти до 1,37 тыс. грн
Людмила Денисова

В результате принятия пенсионной реформы социальная пенсия в Украине увеличится почти на 423 грн и составит 1,37 тыс. грн. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

Справка. Социальная пенсия - это государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, которая выплачивается гражданам, признанным нетрудоспособными, которые вследствие каких-либо причин не имеют права на страховую пенсию.

"Много лет почти миллион наших граждан, если они не имели надлежащего стажа или же по другим причинам, получали пенсию 940 грн, а этим законом она меняется почти на 423 грн. Они будут получать не меньше 1373 грн", - уточнила Денисова.

С 1 октября, согласно законопроекту, произойдет осовременивание размера пенсий, исходя из заработной платы (более 3764 грн). По словам Денисовой, это почти в три раза больше, чем было.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября может вырасти до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. 

Ранее сообщалось, что минимальная гарантированная пенсия в Украине, в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой, увеличится на 11% и составит 1452 грн.

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Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. В ближайшее время ожидается его рассмотрение во втором чтении.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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