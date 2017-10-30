Порошенко утвердил "пенсионные" изменения в Бюджетный кодекс
Президент Украины Петр Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются повышения пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
АП уточняет, что глава государства подписал закон N2150-VІІІ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", который был принят парламентом 3 октября. Закон уточняет перечень расходов на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из госбюджета и местных бюджетов.
Этот документ связан с законом N2148-VІІІ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.
8 октября президент подписал законопроект о пенсионной реформе.
Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.
Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.
Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.
Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.
С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.
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