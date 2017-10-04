Кандидат на пост главы НБУ сдает недвижимость банкам - СМИ

Согласно электронной декларации, Яков Смолий получает доходы от сдачи банкам в аренду собственной недвижимости

Первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, которого называют преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества. Об этом свидетельствует электронная декларация Смолия за прошлый год, пишет издание Наші гроші.



По результатам последнего декларационного года Смолий получил более 3 млн грн дохода от предоставления в аренду собственного имущества. Среди арендаторов издание называет ряд коммерческих банков - Правэкс, Кредит Европа, Райффайзен банк Аваль, Фидобанк.



Также Смолий сдает в пользование недвижимость днепровскому КСГ. Речь идет об офисном помещении в Днепре на улице Мечникова. Из реестра недвижимости известно, что Смолий владеет долей 8% от общей площади помещений (1,57 тыс. кв м).



КСГ Банк подконтролен совладельцу агрохолдинга KSG Agro Сергею Касьянову. По данным SMIDA, по состоянию на конец 2015 года акционером банка был также соратник Юры Енакиевского, бывший нардеп Александр Шепелев, который с 2013 года по май 2017 разыскивался по подозрению в покушении на убийство и хищении средств в Родовид Банке.



В августе 2016 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать КСГ Банк за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



В течение 2015-2016 годов Смолий получал в виде арендных платежей почти 2 млн грн от крмпании Принтек Украина. Основанная в 2007 году фирма принадлежит компании Принтек Холдингз и специализируется на оптовой торговле офисными машинами и оборудованием. В 2010-2013 годах выиграла господряды на сумму 22,7 млн грн.



В 2015 году административно-хозяйственное управление Львовского горсовета заказало компании компьютерную технику на 569 тыс. грн, а государственный Укргазбанк - 46 банкоматов на 16 млн грн.



В 2016 году Принтек Украина получил заказы на общую сумму 72,65 млн грн. Кроме Укргазбанка, заказы поступили от областных управлений Ощадбанка в Черниговской, Черновицкой, Днепропетровской, Полтавской и Херсонской областях.



Еще одна компания, которая обеспечивает Смолию доход от аренды - КУА Эталон Эссет Менеджмент, учредителями которой является ближайшее бизнес-окружения Смолия - Федор Шпиг, Александр Деркач, Сергей Вовченко, Дмитрий Волошко, Иван Волощук, Михаил Горовенко, Иван Пинчук, Игорь Слободской, Григорий Шелудько, Николай Вовк, Владимир Гнатенко, Александр Науменко. Доля фирмы зарегистрирована также на жену Смолия Светлану.



Арендаторами имущества Смолия числятся также:

Медицинский центр Святой Параскевы (соучредителем которого ранее был Смолий; сейчас он зарегистрирован на кипрский офшор Сент Параскева Медикал Холдинг);

Престиж групп, акционером которого является Светлана Смолий. Группа подконтрольна Федору Шпигу (25%) и Александру Деркачу (15%);

СК Эталон Полис, контролером которого является сын одного из основных бизнес-партнеров Смолия Ивана Волошко - Дмитрий Волошко.



Согласно изменениям в имущественном положеним на сайте НАЗК, Смолий и в 2017 году сдает свою недвижимость КУА Эталон Эссет Менеджмент, Медицинскому центру Святой Параскевы и Принтек Украина.



У Смолия две дочери. Старшая, Неля, вышла замуж за Юрия Нечипоренко - председателя правления страховой компании Эталон. Ранее Смолий, его жена Светлана и дочь Татьяна владели контрольным пакетом акций Эталона (91%), который в 2013 году перешел россиянину Геннадию Дуванову.



В 2014 году акции страховщика разделили 10 офшорных компаний (95%), связанных со структурами бизнесмена Олега Бахматюка и Евгения Бридуна (5%), Последний в 2008-2011 годах был председателем правлений страховых компаний Пуск и Эталон.



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