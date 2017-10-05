НБУ упростил валютные переводы за границу
Национальный банк Украины (НБУ) упростил для банков анализ операций клиентов - юридических и физических лиц - при покупке ими и перечислении за рубеж валюты. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте, ссылаясь на свое постановление N98.
Согласно ему, клиентам больше не требуется представлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций. Не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.
Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.
"Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов", - отмечает НБУ.
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